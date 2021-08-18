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ОБЩЕСТВО

В Украину за шесть месяцев приехало 1,5 млн туристов

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Наиболее популярными направлениями для поездок у украинцев были Турция и Египет
Наиболее популярными направлениями для поездок у украинцев были Турция и Египет
Фото: depositphotos.com

За первое полугодие 2021 года в Украину приехало на 9% больше туристов, чем во втором полугодии прошлого года. Об этом 17 августа сообщило Госагентство развития туризма.

"За этот год мы приняли 1,5 млн человек из разных стран, однако этот показатель на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда количество иностранцев в Украине составило 2 млн) и на 75% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, когда количество иностранных гостей достигло почти 6 млн", – отметили в сообщении.

В Госагентстве заявили, что во втором квартале этого года наблюдался значительный прирост туристов, их количество в четыре раза превысило количество лиц, приехавших в страну за такой же период 2020 года, и достигло 3,4 млн.

"В первой половине 2021-го отмечалась положительная динамика в увеличении количества туристов из таких стран, как Саудовская Аравия (их численность возросла в 40 раз и составила 14 тыс. человек), США (количество туристов возросло на 69,6% и составило 34 тыс.), Израиль (рост на 26%, количество туристов 26,6 тыс.), и стран Закавказья (на 100% выросло количество армян (7 тыс.), почти на 40% увеличилось количество туристов из Грузии (15,5 тыс.) и на 67% вырос показатель Азербайджана (16 тыс.)", – перечислили в посте.

70% иностранцев, посетивших в 2021 году Украину, – европейцы, 24% – представители стран Азии, 2,8% приехали из Северной Америки, 1,7% – из африканских стран.

За шесть месяцев этого года украинцы на 15% чаще выезжали за границу, чем в прошлом году. Всего за этот период выехало 5,7 млн человек. Традиционно наиболее популярными направлениями украинцев были Турция (774 тыс.) и Египет (705 тыс.).

https://www.facebook.com/DARTUkraine/posts/366900201603513

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты границы для туристов, а также предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам Международного валютного фонда, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.

В МВФ заявляли, что в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%.

В Госпогранслужбе Украины 25 июля 2021 года назвали топ-10 стран следования украинцев за шесть месяцев. Чаще всего украинцы ездили в Польшу, Турцию и Египет.

Теги: США, Украина, Турция, Египет, Израиль, Саудовская Аравия, туризм, туристы, Европа, иностранцы
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