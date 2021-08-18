В Украину за шесть месяцев приехало 1,5 млн туристов

Наиболее популярными направлениями для поездок у украинцев были Турция и Египет Фото: depositphotos.com

"За этот год мы приняли 1,5 млн человек из разных стран, однако этот показатель на 31% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (тогда количество иностранцев в Украине составило 2 млн) и на 75% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, когда количество иностранных гостей достигло почти 6 млн", – отметили в сообщении.

В Госагентстве заявили, что во втором квартале этого года наблюдался значительный прирост туристов, их количество в четыре раза превысило количество лиц, приехавших в страну за такой же период 2020 года, и достигло 3,4 млн.

"В первой половине 2021-го отмечалась положительная динамика в увеличении количества туристов из таких стран, как Саудовская Аравия (их численность возросла в 40 раз и составила 14 тыс. человек), США (количество туристов возросло на 69,6% и составило 34 тыс.), Израиль (рост на 26%, количество туристов 26,6 тыс.), и стран Закавказья (на 100% выросло количество армян (7 тыс.), почти на 40% увеличилось количество туристов из Грузии (15,5 тыс.) и на 67% вырос показатель Азербайджана (16 тыс.)", – перечислили в посте.

70% иностранцев, посетивших в 2021 году Украину, – европейцы, 24% – представители стран Азии, 2,8% приехали из Северной Америки, 1,7% – из африканских стран.

За шесть месяцев этого года украинцы на 15% чаще выезжали за границу, чем в прошлом году. Всего за этот период выехало 5,7 млн человек. Традиционно наиболее популярными направлениями украинцев были Турция (774 тыс.) и Египет (705 тыс.).