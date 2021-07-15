За год Египет посетили 1,2 млн украинцев – министерство туризма Египта

"Египет принимал украинцев с первого дня, как мы открыли туризм 1 июля 2020 года. Украинские туристы считают Египет привлекательным местом для отдыха. Мы приняли меры, чтобы обезопасить туристов и работников индустрии. Поэтому цифры начали расти и достигли 1,2 млн украинцев", – отметила Шалаби.

В июле также заработала электронная виза для въезда в Египет.

"Мы внесли изменения в правила въезда в страну, разрешая людям, которые получили вакцину, въезжать без представления негативного результата ПЦР-теста, что позитивно повлияло на более экономные поездки в страну", – сказала замминистра.