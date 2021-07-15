За год Египет посетили 1,2 млн украинцев – министерство туризма Египта

"Египет принимал украинцев с первого дня, как мы открыли туризм 1 июля 2020 года. Украинские туристы считают Египет привлекательным местом для отдыха. Мы приняли меры, чтобы обезопасить туристов и работников индустрии. Поэтому цифры начали расти и достигли 1,2 млн украинцев", – отметила Шалаби.
В июле также заработала электронная виза для въезда в Египет.
"Мы внесли изменения в правила въезда в страну, разрешая людям, которые получили вакцину, въезжать без представления негативного результата ПЦР-теста, что позитивно повлияло на более экономные поездки в страну", – сказала замминистра.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта 2020 года. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.
Из-за пандемии коронавируса международный туризм в 2020-м и 2021 году может потерять более $4 трлн. Об этом 30 июня 2021 года сообщалось в отчете Всемирной туристической организации ООН