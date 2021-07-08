Авиатрафик в Украине восстановился до 60% от уровня, который был до пандемии – "Украерорух"

В прошлом месяце в воздушном пространстве Украины было выполнено 21 113 полетов. Украинские авиакомпании в июне совершили 8953 полета (на 20% меньше по сравнению с июнем 2019-го), иностранные авиакомпании – 12 160 полетов (меньше на 49,8%).

Всего в июне было выполнено 2965 внутренних рейсов (на 2,6% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), 11 469 международных рейсов (-27%) и 6679 – транзитных (-60%) .

Постепенное увеличение интенсивности полетов на предприятии связывают с началом туристического сезона, постепенным открытием границ зарубежных стран, восстановлением ряда рейсов в Европу и выходом на рынок Украины новых авиаперевозчиков.

"Напомним динамику количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2021 году: май – 16 986 рейсов, апрель – 13 661 рейс, март – 12 160 рейсов, февраль – 8758 рейсов, январь – 9842 рейса", – отметили в пресс-службе "Украероруху".