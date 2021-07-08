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Авиатрафик в Украине восстановился до 60% от уровня, который был до пандемии – "Украерорух"

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В прошлом месяце в воздушном пространстве Украины выполнили 21 113 полетов
В прошлом месяце в воздушном пространстве Украины выполнили 21 113 полетов
Фото: depositphotos.com

В июне авиатрафик в Украине восстановился до 59,6% от того уровня, который был до кризиса, связанного с коронавирусом. Об этом 7 июля сообщила пресс-служба "Украероруху".

В прошлом месяце в воздушном пространстве Украины было выполнено 21 113 полетов. Украинские авиакомпании в июне совершили 8953 полета (на 20% меньше по сравнению с июнем 2019-го), иностранные авиакомпании – 12 160 полетов (меньше на 49,8%).

Всего в июне было выполнено 2965 внутренних рейсов (на 2,6% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2019 года), 11 469 международных рейсов (-27%) и 6679 – транзитных (-60%) .

Постепенное увеличение интенсивности полетов на предприятии связывают с началом туристического сезона, постепенным открытием границ зарубежных стран, восстановлением ряда рейсов в Европу и выходом на рынок Украины новых авиаперевозчиков.

"Напомним динамику количества полетов в воздушном пространстве Украины в 2021 году: май – 16 986 рейсов, апрель – 13 661 рейс, март – 12 160 рейсов, февраль – 8758 рейсов, январь – 9842 рейса", – отметили в пресс-службе "Украероруху".

Контекст:

По данным "Украероруху", в 2020 году в Украине было выполнено на 57,6% меньше авиарейсов, чем в 2019-м. При этом украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета (это на 54,7% меньше, чем за 2019 год), иностранные – 92 314 полетов (-59,1%).

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта 2020 года. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.

Теги: Украина, туристы, авиарейсы, Украерорух, авиакомпания, авиасообщение, пандемия, коронавирус, границы
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