ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В 2020 году в Украине было выполнено на 57% меньше авиарейсов, чем в 2019-м – "Украерорух"

В общей сложности в прошлом году "Украерорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 142 047 рейсов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета
Украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета
Фото: depositphotos.com

В 2020 году в Украине было выполнено на 57,6% меньше авиарейсов, чем в 2019-м. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Украероруху".

В общей сложности в прошлом году "Украерорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 142 047 рейсов.

В воздушном пространстве Украины в 2020 году было осуществлено 21 102 внутренних полета (на 31,5% меньше по сравнению с 2019 годом), 68 870 международных полетов (-57,7%) и 52 075 транзитных полета (-63,2%).

Украинские авиакомпании выполнили в прошлом году 49 733 полета (это на 54,7% меньше, чем за 2019 год), иностранные – 92 314 полетов (-59,1%).

"2020 год стал беспрецедентным вызовом для авиационной отрасли Украины и всего мира из-за влияния пандемии коронавируса, и последствия кризиса придется преодолевать длительное время", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UkSATSE.official/posts/5202687003089672

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта 2020 года. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.

Теги: Украина, авиация, кризис, авиарейсы, Украерорух, инфекция, авиакомпания, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Злые, неслышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки пдписчиков
"Злые, неслышащие никого, кроме себя, люди". Полякова на Мальдивах ответила на упреки пдписчиков
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Дочь Заворотнюк показала младшего брата
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Победительница "МастерШеф" рассказала, на что потратит 300 тыс. грн призовых
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях – СМИ
Фильм "Чудо-женщина: 1984" попросили выдвинуть на "Оскар" во всех номинациях – СМИ
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура
  Уткин: Умна ли Канделаки? По-моему, она набитая дура G
Дмитрий ГОРДОН
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
  Украинские звезды спели колядки и щедривки в джазовой обработке во время концерта, организованного Ясько. Видео
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
"Это хитяра", "Взяла на заметку". Никитюк в белье показала, как ей делают талию
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
Доронин организовал праздник для пятилетней дочери за $50 тыс. – СМИ
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
"Так и не поняла, зачем пригласил на ужин". Экс-жена Узелкова рассказала о недавнем свидании, которое разочаровало
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Фадеев рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Гитарист Queen выпустил парфюм с запахом барсука
Киркоров показал себя четырехлетнего
Киркоров показал себя четырехлетнего
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
"И куда же это она так бежит в локдаун? За колготками? Или на Буковель?" В Instagram потроллили Осадчую в Дубае
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
"Хотите узнать, как я жила 25 лет в браке?" Экс-супруга Павлика рассказала, почему долго не разводилась с артистом
  47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
47-летняя Королева и 50-летний Тарзан оголились полностью
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Ничего себе мамуля! Как сестра". Loboda показала фото с 63-летней мамой в раздельном купальнике
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Вот это грудь!", "Я вскипел", "Красиво и откровенно". Мужчины бурно обсуждают фото Астафьевой с голыми сосками
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
"Гребаная жесть". Переболевшая COVID-19 Ефросинина рассказала о самочувствии
  "Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
"Моя голубка, да за эти деньги я сама отвечу на звонки, сделаю себе чай". Сумская рассказала, почему отказалась от услуг личной ассистентки
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
Разин: Ушел из жизни величайший продюсер Советского Союза и современной России
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS