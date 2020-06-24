ОБЩЕСТВО Short News

Зеленский анонсировал возобновление авиасообщения с Турцией

Некоторые авиарейсы между Украиной и Турцией будут возобновлены с 1 июля.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter. "С 1 июля некоторые авиарейсы между Турцией и Украиной будут возобновлены. Согласен с [президентом Турции Реджепом Эрдоганом], что это даст толчок для восстановления туристической отрасли. Благодарю за гуманитарную помощь. Мы углубляем стратегическое партнерство между Украиной и Турцией во всех сферах, которые представляют общий интерес", – написал Зеленский. З 1 липня деякі авіарейси між Туреччиною та Україною будуть відновлені. Згоден з @RTErdogan, що це дасть поштовх для відновлення туристичної галузі. Дякую за гуманітарну допомогу. Ми поглиблюємо стратегічне партнерство між * і * на всіх напрямах, що становлять спільний інтерес. pic.twitter.com/pHq5O1avZT — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2020

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