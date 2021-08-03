В Украине для иностранных туристов готовы только пять направлений – глава Госагентства туризма

По словам Олеськив, нужно развивать направления и для внутреннего туризма Фото: depositphotos.com

"Опыт городов является очень важным, и для нас важна кооперация с городами. Например, со Львовом, Одессой мы двигаемся в одном направлении, работаем над продвижением этих локаций. На сегодняшний день для иностранного туриста мы имеем готовыми только пять дестинаций – Киев, Львов, Одесса, Карпаты и Чернобыль", – сказала она.

По ее словам, другие направления необходимо развивать для внутреннего туриста, на это направлена кампания "Путешествуй по Украине".