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Новые замглавы Нацслужбы здоровья, замминистра и переназначение главы Госкосмоса. Кабмин Украины принял ряд кадровых решений

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Кабмин сегодня назначил ряд чиновников
Кабмин сегодня назначил ряд чиновников
Фото: Кабінет Міністрів України / Facebook

Кабинет Министров Украины на заседании 18 августа принял ряд кадровых решений. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") в своем Telegram.

В частности, Кабмин назначил на должности заместителей председателя Национальной службы здоровья (НСЗУ) директора департамента коммуникаций НСЗУ Татьяну Бойко и замдиректора департамента медицинских услуг и лекарственных средств НСЗУ Анну Фенчак.

"Это первые официально назначенные должностные лица, без статуса "временного исполнения обязанностей", за 1,5 года. Поздравляю коллег с назначением, у нас впереди много работы", – цитирует комментарий главы Минздрава Виктора Ляшко по этому поводу пресс-служба министерства.

Отмечается, что к новым обязанностям Бойко и Фенчак приступили с испытательным сроком 4 месяца. После этого министр оценит результаты и примет решение о дальнейшем сотрудничестве.

Обязанности главы службы в последний год выполнял Андрей Виленский, а 14 июля этого года – Дмитрий Самофалов. Правительство несколько раз назначало конкурс на должность председателя НСЗУ, последний раз на данный момент – 5 августа, но подходящую кандидатуру пока найти не смогли.

Также Кабмин сегодня назначил проректора Киевского национального университета строительства и архитектуры Алексея Шкуратова заместителем министра образования и науки по вопросам европейской интеграции.

Победителем конкурса на должность председателя Государственного космического агентства стал нынешний глава Госкосмоса Владимир Тафтай.

Председателем Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Кабмин назначил финансиста Валерия Безуса. Конкурс он выиграл еще в январе 2020 года, сообщало Минэнерго, но правительство тогда не назначило его на эту должность.

Теги: Министерство здравоохранения, Кабинет Министров, Министерство образования, Алексей Гончаренко, Госэнергоэффективности, Государственное космическое агентство, Минздрав, энергоэффективность, Минобразования, Национальная служба здоровья, назначение, Кабмин, Виктор Ляшко, Владимир Тафтай
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