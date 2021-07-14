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Кабмин назначил временного главу Нацслужбы здоровья Украины до завершения конкурса

Самофалов возглавлял Южный межрегиональный департамент НСЗУ
Самофалов возглавлял Южный межрегиональный департамент НСЗУ
Фото: Dmytro Samofalov / Facebook

Кабинет министров Украины на заседании 14 июля назначил Дмитрия Самофалова новым временно исполняющим обязанности главы Национальной службы здоровья Украины до завершения конкурса на должность председателя и заместителей НСЗУ. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

5 июля врио главы НСЗУ Андрей Виленский подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он предложил Минздраву рассмотреть на должность председателя Нацслужбы своего заместителя Самофалова.

"Правительство возложило временное исполнение обязанностей заместителя председателя Национальной службы здоровья Украины на Дмитрия Самофалова. Ранее он возглавлял Южный межрегиональный департамент НСЗУ", – написал Ляшко в соцсети.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2384167148382062

Контекст:

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал "разные фундаментальные ценности" с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Оксана Мовчан.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но тогдашний министр Максим Степанов дважды – в мае и июне 2020 года – отклонял все кандидатуры.

В августе Кабинет Министров назначил врио главы НСЗУ Виленского, который до этого в ведомстве занимал должность директора департамента договорной работы.

На должность главы службы проводилось несколько конкурсов, в финал выходили Виленский, начальник управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и основатель Украинской медицинской ассоциации Вадим Аристов.

Повторный конкурс Кабинет Министров объявил 26 мая. Ляшко говорил, что НСЗУ "возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплоченные и преданные своему делу".

2 июля Ляшко заявил, что и Аристову, и Бойко возглавлять НСЗУ рано.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Кабинет Министров, правительство, Минздрав, Национальная служба здоровья, заседание, здравоохранение, Кабмин, Виктор Ляшко, Андрей Виленский, Дмитрий Самофалов
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