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ПОЛИТИКА

Ляшко не определился с главой НСЗУ и предложил Кабмину объявить новый конкурс

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Ляшко поблагодарил участников конкурса "за стойкость и мужество"
Ляшко поблагодарил участников конкурса "за стойкость и мужество"
Фото: Виктор Ляшко / Facebook

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко не смог с первой попытки определиться с потенциальным руководителем Национальной службы здоровья. Об этом он написал 2 июля в Facebook.

"После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету Министров объявить повторный конкурс. Это непростое решение. Оно было принято после общения с коллегами. Моя команда заместителей поддержала решение единогласно", – отметил глава Минздрава.

Он поблагодарил начальника управления коммуникаций НСЗУ Татьяну Бойко и основателя Украинской медицинской ассоциации Вадима Аристова, которые участвовали в конкурсе, "за стойкость и мужество".

"Уверен, что у вас все еще впереди, но управлять важнейшим проводником изменения модели финансирования системы здравоохранения в Украине вам было бы сложно и, на мой взгляд, рано. На очереди – конкурс на заместителей НСЗУ", – сообщил Ляшко.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2374187642713346

Нардеп от партии "Голос" Ольга Стефанишина сообщила в Facebook, что пришла с главой Совета общественного контроля при НСЗУ Инной Иваненко посмотреть на собеседования.

"На этот раз без скандалов и выбивания дверей. Виктор Ляшко пригласил и депутатов, и общественность, и международные организации в качестве наблюдателей", – написала нардеп.

https://www.facebook.com/olga.stefanishina/posts/4730375256991072

Контекст:

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал "разные фундаментальные ценности" с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Оксана Мовчан.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но тогдашний министр Максим Степанов дважды – в мае и июне 2020 года – отклонял все кандидатуры.

В августе Кабинет Министров назначил врио главы НСЗУ Виленского, который до этого в ведомстве занимал должность директора департамента договорной работы.

Последний конкурс на должность главы НСЗУ состоялся в апреле 2021 года. В финал вышли Виленский, начальник управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и основатель Украинской медицинской ассоциации Вадим Аристов, которого СМИ называли "провластным кандидатом". 2 июля Виленский сообщил "Интерфакс-Украина", что не будет участвовать в конкурсе и покинет службу.

Повторный конкурс Кабинет Министров объявил 26 мая. Ляшко говорил, что НСЗУ "возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплоченные и преданные своему делу".

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, Минздрав, Национальная служба здоровья, Виктор Ляшко
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