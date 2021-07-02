Ляшко не определился с главой НСЗУ и предложил Кабмину объявить новый конкурс

"После проведения собеседования принял взвешенное решение и внес предложение Кабинету Министров объявить повторный конкурс. Это непростое решение. Оно было принято после общения с коллегами. Моя команда заместителей поддержала решение единогласно", – отметил глава Минздрава.

Он поблагодарил начальника управления коммуникаций НСЗУ Татьяну Бойко и основателя Украинской медицинской ассоциации Вадима Аристова, которые участвовали в конкурсе, "за стойкость и мужество".

"Уверен, что у вас все еще впереди, но управлять важнейшим проводником изменения модели финансирования системы здравоохранения в Украине вам было бы сложно и, на мой взгляд, рано. На очереди – конкурс на заместителей НСЗУ", – сообщил Ляшко.

Нардеп от партии "Голос" Ольга Стефанишина сообщила в Facebook, что пришла с главой Совета общественного контроля при НСЗУ Инной Иваненко посмотреть на собеседования.

"На этот раз без скандалов и выбивания дверей. Виктор Ляшко пригласил и депутатов, и общественность, и международные организации в качестве наблюдателей", – написала нардеп.