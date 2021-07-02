Врио главы Нацслужбы здоровья Украины отказался от участия в новом конкурсе на должность главы ведомства

"Вышел из конкурса", – заявил Виленский.

По его словам, он не пойдет 2 июля на собеседование в рамках конкурса с участием министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и "намерен покинуть службу".

"Нужно перезагрузиться", – объяснил Виленский агентству.

Контекст:

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

После создания НСЗУ возглавил бывший топ-менеджер частных клиник Олег Петренко, который победил на конкурсе. В декабре 2019 года он подал в отставку. Причиной назвал "разные фундаментальные ценности" с командой, которая работает над трансформацией системы здравоохранения Украины. После этого врио главы службы была назначена Оксана Мовчан.

После отставки Петренко Министерство здравоохранения пыталось несколько раз провести конкурс на нового главу ведомства, но тогдашний министр Максим Степанов дважды – в мае и июне 2020 года – отклонял все кандидатуры.

В августе Кабинет Министров назначил врио главы НСЗУ Виленского, который до этого в ведомстве занимал должность директора департамента договорной работы.

Последний конкурс на должность главы НСЗУ состоялся в апреле 2021 года. В финал вышли Виленский, начальник управления коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко и основатель Украинской медицинской ассоциации Вадим Аристов, которого СМИ называли "провластным кандидатом". Тройку финалистов 14 мая в Facebook опубликовала глава совета общественного контроля при НСЗУ Инна Иваненко. Но Степанов так и не назвал победителя конкурса, отмечало "Интерфакс-Украина".

Повторный конкурс Кабинет Министров объявил 26 мая. Ляшко говорил, что НСЗУ "возглавить может только профессионал, который будет работать на результат и болеет за медицину так же, как и медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплоченные и преданные своему делу".