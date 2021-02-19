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В январе количество госпитализаций с COVID-19 снизилось почти на 30% – Нацслужба здоровья Украины

В Украине в январе было госпитализировано более 42 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Национальная служба здоровья Украины.

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Наибольшее число госпитализированных с COVID-19 в прошлом месяцев было в Киеве
Наибольшее число госпитализированных с COVID-19 в прошлом месяцев было в Киеве
Фото: depositphotos.com

В январе количество госпитализаций больных с COVID-19 снизилось в Украине почти на 30% по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом 19 февраля сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Всего в первом месяце года было госпитализировано более 42 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. Еще 7,5 тыс. больных продолжили начатое в декабре лечения.

Также в январе уменьшилось количество пациентов, подключенных к источникам кислорода, – почти на 14 тыс. по сравнению с декабрем. Их общее количество составило 35,5 тыс.

В отделении интенсивной терапии медицинскую помощь получали 9,5 тыс. пациентов. Это почти на 4 тыс. человек меньше, чем в декабре. Также на 2 тыс. в январе уменьшилось количество пациентов, нуждающихся в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, – до 4 тыс.

Наибольшее число госпитализированных в прошлом месяце было в Киеве – 3421 человек. Однако это почти на 1,5 тыс. меньше, чем было в декабре.

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Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,29 млн человек, почти 25 тыс. пациентов умерли, 1,14 млн выздоровели.

Теги: Украина, медицина, лечение, Национальная служба здоровья, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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