Степанов заявил, что отклонил все кандидатуры на пост главы Национальной службы здоровья

8 июня министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что определился с кандидатурой на должность главы Национальной службы здоровья Украины и передаст документы потенциального главы службы в Кабинет Министров, при этом он не назвал фамилию кандидата на этот пост. Сегодня Степанов сказал, что никого не выбрал и будет назначен дополнительный отбор.

Раньше Степанов говорил, что определился с кандидатурой Фото: Максим Степанов / Facebook

На должность главы Национальной службы здоровья Украины может быть объявлен дополнительный отбор, потому что министр здравоохранения Украины Максим Степанов не определился с кандидатурой на этот пост. Об этом он сам сообщил сегодня в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"На сегодня мною принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, что не определена кандидатура на пост председателя НСЗУ. Велика вероятность, что будет объявлен дополнительный отбор. Соответственно, после этого будет определен победитель", – цитирует Степанова пресс-служба Минздрава.

Он напомнил, что введение в Украине карантина не позволяет провести полноценный конкурс на должность главы службы.

В настоящее время возможно только проведение отбора на должность – за счет подписания контракта с победителем на период действия ограничительных мер. После завершения карантина должен состояться полноценный конкурс, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Национальная служба здоровья Украины была создана в марте 2018 года в рамках медицинской реформы. В соответствии с законом, НСЗУ "реализует государственную политику в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания населения".

4 декабря 2019 года Кабинет Министров Украины уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко и назначил и.о. главы ведомства Оксану Мовчан.

20 мая 2020 года Степанов сообщил, что отклонил все кандидатуры на должность главы Национальной службы здоровья.

Прием заявок на пост главы Нацслужбы здоровья был завершен 31 мая. Интервью было предложено всем 17 кандидатам, которых к собеседованию допустила кадровая служба.

8 июня Степанов заявил, что определился с кандидатурой и передаст документы потенциального главы службы в Кабинет Министров, однако министр не назвал фамилию кандидата на этот пост.