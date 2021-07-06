Врио главы Нацслужбы здоровья Украины подал заявление об уходе – СМИ

В документе, который якобы отправлен 5 июля в Министерство здравоохранения, Виленский информирует о принятом им решении уйти "по собственному желанию с прекращением государственной службы".

Он также предлагает Минздраву рассмотреть на должность врио главы НСЗУ своего заместителя Дмитрия Самофалова.

Фото: zn.ua

2 июля ZN.UA сообщало, что Виленский прекратил участие в конкурсе на должность полноценного руководителя Нацслужбы здоровья Украины и объявил о намерениях "покинуть службу".