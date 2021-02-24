Кабмин Украины назначил нового главу Госкосмоса и сменил руководителя ГАСИ

Новым главой Государственного космического агентства Украины стал Владимир Тафтай, который ранее работал в Министерстве экономического развития и торговли.

Кабинет Министров Украины проголосовал за назначение Владимира Тафтая главой Государственного космического агентства Украины (ГКАУ). Об этом в Facebook сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Ранее Тафтай занимал должность вице-президента по интеллектуальным вопросам государственного предприятия "Антонов", а также начальника управления координации космической деятельности департамента экономики обороны и безопасности Министерства экономического развития и торговли.

Также правительство назначило Сергея Костюка главой Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Кроме того, Кабмин сменил главу Государственной архитектурно-строительной инспекции: вместо Ирины Король временно исполняющим обязанности главы ГАСИ стал Сергей Галицин.

22 февраля правительство назначило и. о. главы Государственного космического агентства Владимира Михеева.

Кабмин 16 ноября прошлого года уволил с должности главы ГКАУ Владимира Усова. Исполняющим обязанности председателя был назначен первый заместитель главы ведомства Михаил Лев. Усов обращался по поводу своего увольнения в суд.

Конкурс на должность главы Госкосмоса объявили 27 января. В определенный период для подачи заявок – с 30 января по 2 февраля 2021 года – было получено 16 заявлений от кандидатов, из них отвечающих требованиям – шесть. Собеседование с ними провел глава министерства, вице-премьер-министр Украины Олег Уруский.