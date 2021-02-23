Кабмин назначил нового временного руководителя Госкосмоса Украины

Временным главой Государственного космического агентства Украины станет Владимир Михеев. До прихода в это ведомство он работал в специальном конструкторском бюро "Полисвит" и в ГНПП "Объединение Коммунар".

Кабинет Министров Украины временно возложил на заместителя главы Государственного космического агентства (ГКАУ) Владимира Михеева выполнение обязанностей главы ведомства. Об этом сказано в распоряжении правительства от 22 февраля, которое опубликовано на сайте ведомства.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного космического агентства Украины, исполнение обязанностей главы Государственного космического агентства Украины на заместителя главы указанного агентства Михеева Владимира Сергеевича", – говорится в тексте распоряжения.