Кабмин Украины расширил перечень медучреждений, привлеченных к пилотному проекту по проведению трансплантаций органов

"К 40 лицензированным медицинским учреждениям добавились еще девять больниц Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска. В июле Кабмин увеличил тарифы на пересадку органов – пока они полностью покрывают расходы больницы на проведение операций. Что является стимулом для медицинских учреждений приобщаться к пилотному проекту", – сказал Радуцкий.
Он отметил, что расширение перечня больниц увеличивает доступность трансплантации для украинцев, так как операцию смогут провести в областном центре или населенном пункте, где проживает пациент.
"Требования к больницам, которые начнут проводить трансплантацию, – наличие не менее одного врача-трансплантолога, специального оборудования в зависимости от вида трансплантации (например, аппарат искусственной почки для пересадки этого органа) и договоренность с трансплант-координатором. В этих условиях учреждение сможет заключить договор с Минздравом и получать средства за проведенные операции", – добавил нардеп.
По его словам, в этом году врачи в Украине установят рекорд по количеству проведенных операций по трансплантации органов.
"В 2019 году мы провели 78 операций по пересадке органов, в 2020 году – 129, за шесть месяцев этого года проведено 126 операций. Уже можно говорить, что по итогам года результат будет еще лучше. Дальнейшее развитие трансплантации зависит от многих факторов. Это и совершенствование регуляторной базы, и развитие инфраструктуры. Но по мнению специалистов, главное на сегодня – привлечение и обучение квалифицированных специалистов. Отрасли нужно заинтересовать опытных хирургов – качественные кадры сегодня играют ведущую роль в процессе развития трансплантологии", – резюмировал Радуцкий.
По данным Министерства здравоохранения Украины, за шесть месяцев 2021 года украинские медики выполнили 126 операций по трансплантации органов. За полгода было выполнено 93 пересадки почки, 22 пересадки печени, 11 пересадок сердца.
В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система заработала 1 января 2021 года.
Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.
Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.