Кабмин Украины расширил перечень медучреждений, привлеченных к пилотному проекту по проведению трансплантаций органов

"К 40 лицензированным медицинским учреждениям добавились еще девять больниц Киева, Львова, Харькова, Херсона, Луцка и Краматорска. В июле Кабмин увеличил тарифы на пересадку органов – пока они полностью покрывают расходы больницы на проведение операций. Что является стимулом для медицинских учреждений приобщаться к пилотному проекту", – сказал Радуцкий.

Он отметил, что расширение перечня больниц увеличивает доступность трансплантации для украинцев, так как операцию смогут провести в областном центре или населенном пункте, где проживает пациент.

"Требования к больницам, которые начнут проводить трансплантацию, – наличие не менее одного врача-трансплантолога, специального оборудования в зависимости от вида трансплантации (например, аппарат искусственной почки для пересадки этого органа) и договоренность с трансплант-координатором. В этих условиях учреждение сможет заключить договор с Минздравом и получать средства за проведенные операции", – добавил нардеп.

По его словам, в этом году врачи в Украине установят рекорд по количеству проведенных операций по трансплантации органов.

"В 2019 году мы провели 78 операций по пересадке органов, в 2020 году – 129, за шесть месяцев этого года проведено 126 операций. Уже можно говорить, что по итогам года результат будет еще лучше. Дальнейшее развитие трансплантации зависит от многих факторов. Это и совершенствование регуляторной базы, и развитие инфраструктуры. Но по мнению специалистов, главное на сегодня – привлечение и обучение квалифицированных специалистов. Отрасли нужно заинтересовать опытных хирургов – качественные кадры сегодня играют ведущую роль в процессе развития трансплантологии", – резюмировал Радуцкий.