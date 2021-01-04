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В 2021 году в Украине планируют вдвое увеличить число трансплантаций – Минздрав

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в 2021 году операции украинцам по трансплантации печени и почек планируют проводить украинские врачи.

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В 2020 году в Украине сделали больше сотни трансплантаций
В 2020 году в Украине сделали больше сотни трансплантаций
Фото: Інститут серця МОЗ України / Facebook

В 2021 году в Украине проведут больше трансплантаций органов и тканей, чем в 2020 году. Об этом на брифинге 4 января заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы поставили себе цель в следующем году существенно увеличить количество трансплантаций. Мы сделаем не менее 250 трансплантаций органов и тканей, то есть минимум в два раза увеличим", – сказал он.

По данным министра, в 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – "более 118 трансплантаций".

Степанов отметил, что в 2021 году планируется проводить в Украине операции по трансплантации почек и печени, и не отправлять для этого пациентов за границу. По его словам, украинские специалисты в состоянии это сделать.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

1 января 2021 года начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.

В августе 2020 года Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость.

Теги: украинцы, трансплантация, медики, Минздрав, Максим Степанов, врачи, брифинг, здравоохранение
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