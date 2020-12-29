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Во Львове впервые провели трансплантацию печени. Посмертным донором стала 47-летняя женщина

В Клинической больнице скорой медпомощи города Львова заявили, что 29 декабря во Львове впервые в Западной Украине провели пересадку печени.

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В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов
В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов
Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова / Facebook

Во Львове впервые за 10 лет провели трансплантацию печени от посмертного донора. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба национального института хирургии и трансплантологии имени Шалимова на своей странице в Facebook.

"Впервые за последнее десятилетие нашими специалистами и львовскими коллегами выполнена трансплантация печени от посмертного донора вне Института Шалимова. Замечательная командная работа. Мы всегда готовы оказывать помощь и открыты к сотрудничеству со всеми медицинскими учреждениями во всех регионах страны", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/surgery.org.ua/posts/2874454192805892

В Клинической больнице скорой медпомощи города Львова заявили, что это первая в Западной Украине трансплантация печени.

В больнице рассказали, что донором печени стала 47-летняя женщина, которую госпитализировали с разрывом аневризмы. Ее мама и сын дали согласие на донорство. Орган пересадили 39-летней женщине из Житомира, у которой был цирроз.

Медики также провели операции по трансплантации сердца и почек. Новое сердце получил 45-летний одессит. Почки – жители Тернопольской области – 35-летняя женщина и 47-летний мужчина, говорится в сообщении.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

В январе 2020 года разработчик Единой государственной информационной системы трансплантации сообщил, что она уже разработана и готова к запуску. Глава Минздрава рассчитывает, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость.

Теги: Львов, Украина, больница, донор, трансплантация, медики, больницы, операция
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