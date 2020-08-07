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В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы

Донором поджелудочной железы и еще нескольких органов стал 38-летний житель Львовской области. Его состояние было несовместимо с жизнью и родственники подписали разрешение на донорство, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

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Операцию провели в ночь на 7 августа во Львове
Операцию провели в ночь на 7 августа во Львове
Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги / Facebook

В Украине впервые провели операцию по трансплантации пожделудочной железы. Об этом на брифинге 7 августа заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он отметил, что операцию провели во львовской больнице скорой помощи.

Мэр Львова Андрей Садовый в Facebook сообщил, что донором стал 38-летний житель Львовской области. 

"Он попал в больницу с разрывом аневризмы сосудов головного мозга, состояние было несовместимым с жизнью. Родные подписали разрешение на донорство. Выражаем соболезнования семье, которая потеряла сегодня близкого человека. Но благодаря вашему решению сразу три человека получили второй шанс", – заявил он.

По словам Садового, три человека за прошедшую ночь получили новые органы – сердце, две почки и поджелудочную железу.

"Почку и поджелудочную получил 45-летний львовянин, который с детства болел сахарным диабетом, а последние несколько лет еще и почечной недостаточностью. Операция подарила ему шанс вылечиться от обеих болезней!" – написал мэр.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/3353219991384199

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

В январе 2020 года разработчик Единой государственной информационной системы трансплантации сообщил, что она уже разработана и готова к запуску.

Замглавы Минздрава Украины Игорь Иващенко заявлял, что за полгода в Украине проведены четыре операции по пересадке сердца, девять – почек и одна – по пересадке печени за счет посмертного донорства.

Теги: Львов, Украина, Андрей Садовый, трансплантация, Максим Степанов
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