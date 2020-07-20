В Украине на финансирование трансплантации до конца года предусмотрено 112 млн грн – Степанов

Для развития трансплантологии в Украине необходимо сделать ряд шагов, например, создать центры транспланткоординации, обеспечить больницы необходимым оборудованием и подготовить специалистов, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

24 декабря 2019 года в Украине впервые за последние 15 лет провели трансплантацию сердца Фото: Максим Степанов / Facebook

В Украине есть 19 больниц, которые могут делать операции по органной трансплантации, и шесть больниц, которые могут проводить трансплантацию костного мозга. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, для развития системы трансплантации в Украине необходимо оборудовать медучреждения и создать центры траспланткоординации.

"Мы создали отдельное подразделение, которое занимается вопросами трансплантации. Есть много вопросов, которые нам надо решить для развития трансплантации в Украине. В первую очередь это неразвитость донорского этапа, что связано с отсутствием практики диагностики смерти мозга. Также вопрос есть в развитии транспланткоординации. У нас есть центр транспланткоординации и нам необходимо создать такие центры, создать траспланткоординаторов по всей стране. Это люди, которые непосредственно занимаются техническим обеспечением во время трансплантации", – отметил Степанов.

Министр отметил, что на данном этапе необходимо обеспечить больницы соответствующим оборудованием – газоанализаторами, лабораториями типирования клеток. Кроме того, необходимо подготовить хирургов.

Глава Минздрава добавил, что на финансирование трансплантации до конца года предусмотрено 112 млн грн.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

24 декабря 2019 года в Украине впервые за последние 15 лет провели трансплантацию сердца.

6 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что ведомство расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Он считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал запустить программу трансплантации в течение ближайших двух лет.