"Я готов, давайте сделаем". Зеленский предложил за два года запустить программу трансплантации в Украине

По словам президента Украины Владимира Зеленского, на запуск программы по трансплантации органов в Украине может понадобиться 3–4 млрд грн.

Зеленский: Давайте сосредоточимся именно на этой программе и сделаем Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский предложил запустить программу по трансплантации органов в течение двух лет. Об этом он заявил на встрече с представителями бизнеса в Волынской области 9 июля.

"Программа по трансплантации – я готов, давайте сделаем это. Возьмем 3–4 млрд грн. Мы сделаем все, чтобы найти эти средства. И если вы говорите, что это можно сделать за два года, – давайте сосредоточимся именно на этой программе и сделаем", – сказал Зеленский бывшему замглавы Минздрава Михаилу Загрийчуку.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

24 декабря 2019 года в Украине впервые за последние 15 лет провели трансплантацию сердца.

6 июля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявлял, что ведомство расширяет перечень больниц, которые могут предоставлять услуги по трансплантации органов. Он считает, что развитие трансплантации может стать частью медицинской реформы в Украине.