Во Львове впервые провели трансплантацию сердца

Донором для трансплантации сердца стал 58-летний житель Львова, получивший несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты, сообщили в мэрии Львовского горсовета.

Сердце получил 57-летний житель Коростеня, у которого пять лет назад был инфаркт Фото: city-adm.lviv.ua

Во Львове в городской клинической больнице скорой помощи впервые провели операцию по трансплантации сердца. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

По данным пресс-службы, донором стал 58-летний житель Львова, получивший несовместимые с жизнью травмы в результате падения с высоты.

"Сердце получил 57-летний житель Коростеня, у которого пять лет назад был инфаркт. Его сердце утратило упругость и не могло качать кровь. Здоровое донорское сердце ему трансплантировали совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым", – сообщил главный врач больницы скорой помощи Олег Самчук.

Кроме того, в больнице провели две операции по пересадки почек для мужчины со Львова и Тернопольской области.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

24 декабря 2019 в Украине впервые за последние 15 лет сделали трансплантацию сердца.