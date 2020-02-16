Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года – Радуцкий

Необходимым условием для запуска страховой медицины является вывод зарплат украинцев из тени, считает председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

Радуцкий считает, что в Украине можно запустить систему медстрахования в 2023 году Фото: Олег Федонюк / Facebook

Страховая медицина может заработать в Украине с 2023 года. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий в интервью "Радіо Свобода", фрагмент которого опубликован на сайте издания.

Радуцкий подчеркнул, что для запуска страховой медицины должно быть соблюдено несколько условий.

"Мы не говорим, что мы отменим финансовые гарантии. Это "юниверсал каверидж" ("универсальное покрытие" расходов пациента, гарантированный минимум бесплатных медицинских услуг. – "ГОРДОН"). И он должен быть. Все страны за него борются. Страховка будет покрывать то, что не вошло в гарантии. Во-первых, мы должны не ошибиться. Мы должны выбрать ту модель, которую мы финансово и качественно можем позволить в Украине", – отметил Радуцкий.

Необходимым условием для запуска страховой медицины депутат считает также вывод зарплат украинцев из тени.

"Мы сделаем все для того, чтобы тот процент "черной" зарплаты был с каждым днем все меньше и меньше. И мы рассматриваем возможность написания того закона и выбора модели в этом году. Но мы считаем, что экономически по официальности зарплаты мы выйдем на возможность, чтобы этот закон заработал, – где-то год-два – где-то 2023 год. Это не обещание. Это планы", – подчеркнул он.

Медицинское страхование – это форма страхования здоровья человека, которая покрывает часть расходов, вызванных страховым случаем, консультации с врачом или иные расходы на медицинские услуги посредством регулярного совместного вложения средств в общий фонд.

О необходимости запуска в Украине системы медицинского страхования говорили еще в 2016 году. Тогдашний замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк сообщал, что переход на страховую модель займет около трех лет.