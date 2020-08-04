Украина намерена в течение трех лет получить полную трансплантационную независимость – глава Минздрава

По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, стоимость трансплантации сердца за рубежом в четыре-пять раз выше, чем это можно делать в Украине.

Степанов: У нас есть очень амбициозная цель Фото: moz.gov.ua

Украинцы нуждаются в нескольких тысячах трансплантаций в год. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 4 августа, информирует УНН.

"Ежегодно Украина нуждается в 5 тыс. трансплантаций, то есть это 5 тыс. жизней наших граждан, нуждающихся в трансплантации, которую им здесь не делали по тем или иным причинам. У нас есть очень амбициозная цель, чтобы в течение очень краткого срока – два с половиной – три года – мы получили эту трансплантационную независимость полностью", – сказал он.

По словам министра, за границей стоимость пересадки сердца составляет около 3 млн грн, "хотя в Украине за такие деньги можем сохранить жизнь четырем-пяти людям".

По данным замглавы Минздрава Украины Игоря Иващенко, за полгода в Украине проведены четыре операции по пересадке сердца, девять – почек и одна – по пересадке печени за счет посмертного донорства.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. В прошлом году украинские хирурги трансплантировали пациентам почки и печень. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

24 января 2020 года разработчик Единой государственной информационной системы трансплантации сообщил, что она уже разработана и готова к запуску.