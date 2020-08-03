Семь граждан Украины ожидают трансплантации органов в Индии – Минздрав

Их лечение полностью оплачено по государственной программе, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

За полгода в Украине проведены четыре операции по пересадке сердца, девять – почек и одна по пересадке печени Фото: pixabay.com

В Индии находятся семь граждан Украины, которые ожидают трансплантации органов: у шестерых взрослых запланирована операция на легких, у одного ребенка – пересадка сердца. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Иващенко, пишет пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Их лечение полностью оплачено по государственной программе лечения за рубежом. Минздрав ведет активные переговоры с индийской стороной о включении украинских граждан в приоритетный список проведения трансплантаций. В то же время большинство стран, согласно Стамбульской конвенции, при составлении перечня пациентов, нуждающихся в пересадке органов, отдает предпочтение своим гражданам", – отметил Иващенко.

По его информации, МОЗ консультировался с другими странами о проведении таких операций, но получил отказ, в частности, в Беларуси и в европейских странах.

Несмотря на наличие финансирования, возможность проведения операций по трансплантации за границей для граждан Украины ограничена, сказано в сообщении.

За полгода в Украине проведены четыре операции по пересадке сердца, девять – почек и одна по пересадке печени за счет посмертного донорства, отметил замминистра.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. В прошлом году украинские хирурги трансплантировали пациентам почки и печень. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

24 января 2020 года разработчик Единой государственной информационной системы трансплантации сообщил, что она уже разработана и готова к запуску.