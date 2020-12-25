Во Львове успешно провели операцию по трансплантации сердца

Донором сердца для 30-летнего жителя города Мукачево Закарпатской области стала женщина, госпитализированная с тяжелым инсультом, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

В больнице скорой помощи во Львове 25 декабря успешно провели операцию по трансплантации сердца. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

"Это уже четвертая трансплантация во Львове. Особая гордость за то, что в этот раз операцию выполнил заведующий отделением кардиохирургии больницы скорой медицинской помощи Роман Домашич", – заявил Садовый.

По его словам, новое сердце получил 30-летний житель города Мукачево Закарпатской области. Операцию провели бесплатно.

Донором стала женщина, госпитализированная с тяжелым инсультом, добавил мэр Львова.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

В январе 2020 года разработчик Единой государственной информационной системы трансплантации сообщил, что она уже разработана и готова к запуску. Глава Минздрава рассчитывает, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость.