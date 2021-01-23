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ОБЩЕСТВО

Около 500 украинцев, лечение которых оплатило государство, ожидают трансплантации в Беларуси

Украине важно обеспечить "трансплантационную независимость", когда все операции по трансплантации будут проводиться в стране, отметил директор специализированного государственного учреждения "Украинский центр трансплант-координации" Дмитрий Коваль.

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В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов
В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов
Фото: depositphotos.com

Около 500 граждан Украины ожидают трансплантации органов в Беларуси. Об этом в эфире канала "Дом" 22 января заявил директор специализированного государственного учреждения "Украинский центр трансплант-координации" Дмитрий Коваль.

Он заявил, что государство оплатило лечение граждан в Беларуси.

"Сейчас в очереди находится до 500 человек, 478, по-моему. И деньги потрачены, и люди не получили лечение", – заявил он.

Коваль подчеркнул, что важно обеспечить "трансплантационную независимость" для Украины.

"В 2021 году нам удастся выйти на 250 операций в год, и со временем этот показатель будет увеличиваться", – заявил он.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

1 января 2021 года начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.

В августе 2020 года Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость. 4 января 2020 года министр заявил, что в 2021 году в Украине проведут больше трансплантаций органов и тканей, чем в 2020-м.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Беларусь, трансплантация, Дмитрий Коваль
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