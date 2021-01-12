В Украине в 2020 году провели 204 трансплантации костного мозга – Степанов

В Украине шесть медицинских учреждений осуществляют трансплантацию костного мозга, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов: В прошлом году к пилотному проекту по трансплантации костного мозга присоединились три новых учреждения Фото: Максим Степанов / Facebook

В Украине в 2020 году провели 204 трансплантации костного мозга. Об этом на брифинге 12 января заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В прошлом году к пилотному проекту по трансплантации костного мозга присоединились три новых учреждения. Теперь в Украине функционируют шесть центров трансплантации костного мозга, мощность которых быстро растет... Четыре находятся в Киеве, один – во Львове, один – в Черкассах", – сказал министр.

Он сообщил, что это детская больница "Охматдет", Национальный институт рака, Черкасский областной онкодиспансер, Институт патологии крови и трансфузийной медицины Национальной академии медицинских наук во Львове, Киевский центр трансплантации костного мозга и Киевский областной онкодиспансер.

"В целом в 2020 году было сделано 204 трансплантации костного мозга. Потребности не полностью обеспечены, поэтому продолжает действовать программа лечения за границей. В 2020 году 182 пациента отправили на трансплантацию костного мозга за границу, и это больше, чем в предыдущие годы. В 2019 году это количество было 162, а в 2018-м – 110", – сказал министр.

Степанов заявил, что поставил задачу выйти на показатель в 480 трансплантаций костного мозга в Украине в 2021 году.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

1 января 2021 года начала работу Единая государственная информационная система трансплантации.

В августе 2020 года Степанов выразил надежду, что Украина в течение трех лет получит полную трансплантационную независимость. 4 января 2020 года министр заявил, что в 2021 году в Украине проведут больше трансплантаций органов и тканей, чем в 2020-м.