Названа причина смерти 30-летнего мужчины, которому во Львове пересадили сердце

Директор по анестезиологической работе львовской больницы скорой помощи Иван Миськив заявил, что мужчина, которому 25 декабря во Львове провели трансплантацию сердца, перенес операцию успешно и орган прижился. Однако мужчина умер 3 января в результате полиорганной недостаточности.

30-летний Эдуард из Мукачево Закарпатской области, которому 25 декабря во Львове пересадили донорское сердце, умер 3 января в результате полиорганной недостаточности. Об этом Galnet 4 января рассказал медицинский директор по анестезиологической работе львовской больницы скорой помощи Иван Миськив.

"Полиорганную недостаточность спровоцировала печеночная и почечная недостаточности. Они стали последствиями сердечной недостаточности, из-за чего пациент нуждался в трансплантации сердца. К сожалению, с декомпенсацией (нарушением функционирования отдельного органа) по печени и почкам мы справиться не могли. Пациенту провели несколько сеансов гемодиализа и гемодиафильтрации (внепочечные методы очищения крови), наладили экстракорпоральную мембранную оксигенацию (метод насыщения крови кислородом), однако это не дало желаемого положительного результата и пациент умер", – завил он.

Врач также уточнил, что смерть пациента не связана с работой сердца.

"Пациент полностью подходил по совместимости с донором, поэтому мы и приняли решение о трансплантации. Операция прошла успешно. Сердце прижилось. Оно работало хорошо. После смерти мужчины в патологоанатомическом исследовании никаких претензий к работе сердца не было", – добавил врач.

Сердце жителю Мукачево пересадили 25 декабря в больнице скорой помощи Львова. Операцию провели бесплатно, сообщил мэр города Андрей Садовый. Донором стала женщина, госпитализированная с тяжелым инсультом.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.