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Нардеп Дмитриева: Из-за COVID-19 в Украине заговорили о трансплантации легких. Система уже готовится и к этому виду операций

В интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева сказала, что из-за пандемии коронавируса некоторые больницы ограничивают трансплантологию.

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Дмитриева: Есть пациенты, которые нуждаются в экстренной трансплантации. Они просто не дождутся окончания пандемии
Дмитриева: Есть пациенты, которые нуждаются в экстренной трансплантации. Они просто не дождутся окончания пандемии
Фото: Оксана Дмитриева / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева рассказала, что люди, перенесшие COVID-19, у которых серьезное поражение легких, могут рассчитывать на трансплантацию.

"Безусловно. Поэтому сейчас активно начали говорить о трансплантации легких. Система уже готовится и к этому виду операций. Тем более, что у нас есть пациенты, которые в Индии уже больше двух лет ожидают такую трансплантацию", – отметила Дмитриева.

При этом она подчеркнула, что пациенты с COVID-19, у которых наступает смерть мозга в результате инсульта, не могут быть потенциальными донорами.

По словам нардепа, из-за пандемии коронавируса некоторые больницы ограничивают трансплантологию.

"Врачи боятся за пациентов. Но остается вопрос: лучше ли, когда человек умирает от другого заболевания? Есть пациенты, которые нуждаются в экстренной трансплантации, например, на его спасение есть всего месяц. Он просто не дождется окончания пандемии. Риски есть всегда и везде. Но кто-то боится, а кто-то и дальше продолжает спасать жизни. Тем более, что во многих больницах коронавирусное отделение выделили отдельно, пациенты и персонал не пересекаются", – подчеркнула Дмитриева.

Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства. Читайте полную версию интервью.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

Теги: Украина, трансплантация, медики, Минздрав, здравоохранение, трансплантология, Оксана Дмитриева
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