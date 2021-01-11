Нардеп Дмитриева: Раньше врачи говорили, что лучше не делать трансплантацию, чем связываться с нашими правоохранителями

Дмитриева: За прошедшие почти 30 лет независимости сделали всего восемь пересадок сердца. А с конца декабря 2019 года – 10 Фото: Оксана Дмитриева / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева рассказала, что раньше украинские врачи отказывались делать трансплантации, так как не хотели иметь дела с правоохранителями.

"Врачи в один голос говорили, что им лучше не делать трансплантацию вообще, чем связываться с нашими правоохранителями. Поэтому внесли изменения в Уголовный кодекс – что за неумышленное нарушение порядка трансплантации врачей не наказывают. Мы прописали [в законе] дополнительно порядок проведения трансплантации. Кроме того, ввели требование, что постановку диагноза смерти мозга может проводить только консилиум врачей. Не кто-то один принимает решение, а команда. Несколько врачей, судмедэксперт при необходимости. Если консилиум невозможно собрать, может приехать бригада из соседней больницы. Это нам реально помогло", – отметила нардеп.

По ее словам, по сравнению с прошлыми годами 2020-й стал очень результативным для сферы трансплантации в Украине.

"За прошедшие почти 30 лет независимости сделали всего восемь пересадок сердца. А с конца декабря 2019 года – 10 трансплантаций сердца, 94 операции по пересадке почек, 20 – печени. В декабре в Институте имени Шалимова произвели трансплантацию почки трехлетней девочке. Трансплантации органов детям большая редкость. То есть результаты за прошлый год колоссальные. И врачи постоянно звонят и просят: давайте двигаться дальше", – подчеркнула Дмитриева.

Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства. Читайте полную версию интервью.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.