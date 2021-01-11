Нардеп Дмитриева: Многие страны уже не хотят брать украинцев на трансплантацию – в первую очередь они спасают своих граждан

Дмитриева: Мы еще не поставили трансплантацию в Украине на поток, чтобы помочь всем нуждающимся Фото: Оксана Дмитриева / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева рассказала, что многие страны не берут украинцев на трансплантацию, так как у них в приоритете лечение собственных граждан.

"Мы пока не можем отказаться от этого, потому что мы еще не поставили трансплантацию [в Украине] на поток, чтобы помочь всем нуждающимся. Но постепенно начинаем от этого уходить. Еще остаются Беларусь, Турция, Израиль, Испания. Но уже сейчас ряд стран не хотят наших людей брать, потому что они спасают своих граждан", – подчеркнула Дмитриева.

Она отметила, что многие украинцы, выезжающие на трансплантацию в другие страны, так и не дожидаются там своей очереди на операцию.

"Например, в Индии застряли украинцы. Уже несколько лет два человека ждут пересадки легких. Мы договорились, что больше не будем им отправлять пациентов. Одна женщина сама вернулась в Украину, сказала, что тут у нее больше шансов получить помощь. Операций мы не дождались, а деньги проплачивали наперед. Теперь министерство будет решать, как вернуть деньги. На заграничных счетах накопились неиспользованные средства – около 1 млрд грн", – сказала нардеп.

Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства. Читайте полную версию интервью.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.