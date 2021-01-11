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Нардеп Дмитриева: Зачем тратить деньги на трансплантацию за границей, если мы можем помочь своим гражданам? И цены в Украине намного меньше

В интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева сказала, что больных, которым делают операции по трансплантации, в Украине лечат теми же лекарствами, что и за границей.

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Дмитриева: Нужно ли направлять деньги на развитие частных клиник в других странах вместо того, чтобы развивать свои?
Дмитриева: Нужно ли направлять деньги на развитие частных клиник в других странах вместо того, чтобы развивать свои?
Фото: Оксана Дмитриева / Facebook

В интервью изданию "ГОРДОН" нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Оксана Дмитриева рассказала, что в Украине стоимость трансплантации на порядок ниже, чем в других странах.

"Зачем тратить деньги за границей, если мы можем помочь своим гражданам здесь? И цены у нас в несколько раз меньше. Представляете, сколько людей здесь могут прооперировать за эти деньги!" – подчеркнула нардеп.

По ее словам, больных, которым делают операции, в Украине лечат теми же лекарствами, что и за границей.

"Я понимаю, родители хотят своим детям лучшего и настаивают на трансплантации за границей. Даже не рассматривают Украину как вариант. Но нужно и государство понимать: оно выделяет на конкретную операцию конкретную сумму. Мы все делаем тут по тем же протоколам, что и за границей, и лечим теми же препаратами. Возникает вопрос: нужно ли направлять деньги на развитие частных клиник в других странах вместо того, чтобы развивать свои?" – отметила Дмитриева.

Нардеп Дмитриева: Мне кажется, пришло время, когда в семьях стоит обсуждать вопросы донорства. Читайте полную версию интервью.

В Украине с 1 января 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство или отказаться от него. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации.

По данным Минздрава, трансплантацией органов в Украине занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе и Ковеле. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

Теги: Украина, трансплантация, медики, Минздрав, здравоохранение, Оксана Дмитриева
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