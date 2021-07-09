В Минздраве рассказали, сколько трансплантаций органов выполнили в Украине за полгода

В общем количестве трансплантаций выросла доля пересадок от посмертных доноров, сообщили в Минздраве Фото: depositphotos.com

За полгода было выполнено:

93 пересадки почки;

22 пересадки печени;

11 пересадок сердца.

В общем количестве трансплантаций выросла доля пересадок от посмертных доноров – с 29 в прошлом году до 64 в этом. Увеличилось количество мультиорганных изъятий до 23, отметили в министерстве.

"Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы операции по трансплантации органов происходили в Украине. Так мы будем не только предоставлять качественные услуги нашим гражданам, но и будем мотивировать украинских специалистов оставаться в Украине", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

К системе трансплантации по всей стране в этом году привлечено 20 центров.