В Киеве будут делать прививки от COVID-19 на День Независимости. Пункты вакцинации оборудуют в палатках и автобусах

Специально оборудованные автобусы для вакцинации будут курсировать по Киеву с 19-го по 24 августа Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook

Об этом пресс-служба Киевской городской госадминистрации сообщила 18 августа в Facebook.

"Речь идет о специально оборудованных автобусах, которые по заранее определенному графику будут курсировать по городу (в районах, отдаленных от медучреждений, на базе которых созданы стационарные пункты прививок), и прививочных палатках, которые будут располагаться в многолюдных местах", – говорится в сообщении.

График работы и маршрут автобусов доступны по ссылке.

Палатки для вакцинации буду установлены возле НСК "Олимпийский", метро "Театральная" и в Национальном музее народной архитектуры и быта с 21-го по 24 августа. Автобусы будут курсировать с 19-го по 24 августа.