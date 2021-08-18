Почти 120 тыс. украинцев сделали COVID-прививку 17 августа

С начала прививочной кампании в Украине ввели 7,7 млн доз вакцины Фото: EPA

58 441 человек получил первую дозу вакцины, а 60 153 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

17 августа в Украине прививки делали 839 мобильных бригад, также работали 2797 прививочных пунктов и 317 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 4 851 541 человек, из них получили одну дозу 4 581 539 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 851 458 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 702 997 прививок.



