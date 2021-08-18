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Почти 120 тыс. украинцев сделали COVID-прививку 17 августа

С начала прививочной кампании в Украине ввели 7,7 млн доз вакцины
С начала прививочной кампании в Украине ввели 7,7 млн доз вакцины
Фото: EPA

За сутки, 17 августа, в Украине от коронавируса вакцинировали 118 594 человек. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины 18 августа.

58 441 человек получил первую дозу вакцины, а 60 153 получили вторую дозу и завершили иммунизацию.

17 августа в Украине прививки делали 839 мобильных бригад, также работали 2797 прививочных пунктов и 317 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 4 851 541 человек, из них получили одну дозу 4 581 539 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 2 851 458 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 7 702 997 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1925046407658455


Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля

9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Теги: Украина, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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