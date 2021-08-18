"Конечная цель – разработка собственных вакцин". Кабмин Украины утвердил порядок финансирования создания биокластера

На создание биокластера в бюджете на этот год уже предусмотрено 100 млн грн Фото: kmu.gov.ua

Бюджет проекта на этот год составит 100 млн грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"За последние годы и десятилетия Украина практически полностью утратила всю базу для производства вакцин и тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний. Одним из ключевых шагов на пути изменения этой ситуации станет создание биокластера. Сегодня мы утвердим порядок их использования и определим Центр общественного здоровья распорядителем", – сказал Шмыгаль.

Ожидается, что кластер позволит объединить государственные и частные ресурсы для максимальной реализации образовательного, научного и технического потенциала страны.

"Конечная цель – разработка собственных вакцин, до этого должны начать изготовлять тест-системы и вакцины с открытой технологией производства", – отметил премьер.

Документом также предлагается поручить Министерству здравоохранения до 31 декабря 2021 года создать специализированное госпредприятие для контроля за выполнением проектов биокластера.

По данным нардепа Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность"), запустить работу биокластера планируют уже в этом году.