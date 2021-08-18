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"Конечная цель – разработка собственных вакцин". Кабмин Украины утвердил порядок финансирования создания биокластера

На создание биокластера в бюджете на этот год уже предусмотрено 100 млн грн
На создание биокластера в бюджете на этот год уже предусмотрено 100 млн грн
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров Украины утвердил порядок использования средств, предусмотренных в госбюджете на создание биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий". Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании 18 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".

Бюджет проекта на этот год составит 100 млн грн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства. 

"За последние годы и десятилетия Украина практически полностью утратила всю базу для производства вакцин и тест-систем для диагностики инфекционных заболеваний. Одним из ключевых шагов на пути изменения этой ситуации станет создание биокластера. Сегодня мы утвердим порядок их использования и определим Центр общественного здоровья распорядителем", – сказал Шмыгаль.

Ожидается, что кластер позволит объединить государственные и частные ресурсы для максимальной реализации образовательного, научного и технического потенциала страны.

"Конечная цель – разработка собственных вакцин, до этого должны начать изготовлять тест-системы и вакцины с открытой технологией производства", – отметил премьер.

Документом также предлагается поручить Министерству здравоохранения до 31 декабря 2021 года создать специализированное госпредприятие для контроля за выполнением проектов биокластера.

По данным нардепа Алексея Гончаренко ("Европейская солидарность"), запустить работу биокластера планируют уже в этом году.

Контекст:

О создании биокластера рассказывал в апреле 2021 года предыдущий министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Речь шла о разработках в Украине вакцин от коронавируса, для чего необходимо открыть специальную лабораторию. 

"В бюджете было предусмотрено создание так называемого биокластера на строительство лаборатории PSL 3, которая нам нужна, и чего у нас нет", – пояснил он. Степанов отметил, что на это выделили 100 млн грн, но такой суммы недостаточно.

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний "оригинального украинского кандидата в вакцины" от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что "кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода".

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин уточнял, что разработки вакцины в Украине ведут три научных команды.

Один из разработчиков, эпидемиолог Михаил Фаворов заявлял в октябре, что вакцина может быть создана через 9–12 месяцевСтепанов говорил, что стоимость разработки препарата может составить 100–150 млн грн.

В конце марта 2021 года тогдашний замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что Минздрав не рассчитывает на создание отечественного препарата. Он не знает, как будет финализирован концепт.

Теги: Кабинет Министров, правительство, Алексей Гончаренко, вакцинация, исследование, технологии, финансирование, Денис Шмыгаль, здравоохранение, Кабмин, вакцина
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