В мире сделали более 4,68 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация стартовала в 183 странах мира. Последний суточный показатель составил 38,2 млн случаев.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (81,8%).
Всего в мире сделали достаточно прививок от коронавируса, чтобы охватить 30,5% всего населения, но распределение вакцин было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 20 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами, пишет Bloomberg.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 15 августа первую дозу вакцины получили почти 4,7 млн человек, а 2,7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.