В мире сделали более 4,68 млрд прививок от COVID-19

Вакцинация от коронавируса началась в мире в конце 2020 года Фото: EPA

Вакцинация стартовала в 183 странах мира. Последний суточный показатель составил 38,2 млн случаев.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

материковый Китай (1,8 млрд доз, п олностью вакцинированы 55,5% населения );

); Индия (536,2 млн доз, полностью вакцинированы 8,7% населения);

страны Евросоюза (503 млн доз, полностью вакцинированы 54,8% населения);

США (355,8 млн доз, полностью вакцинированы 50,6% населения);

Бразилия (160 млн доз, полностью вакцинированы 22,9% населения).

Самый высокий процент полностью вакцинированного населения – на Мальте (81,8%).

Всего в мире сделали достаточно прививок от коронавируса, чтобы охватить 30,5% всего населения, но распределение вакцин было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются более чем в 20 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами, пишет Bloomberg.