Динамика госпитализаций пациентов с COVID-19 превышена в двух областях Украины

Динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Полтавской (58,8%) и Ровенской (56,7%) областях.

Другие показатели в остальных регионах Украины – в пределах нормы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в стране подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 53,3 тыс. человек, выздоровело почти 2,2 млн пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 12 августа, подтвердили 300 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта".

Вспышка заболеваемости, спровоцированная этим штаммом, может произойти в любой момент, подчеркивал министр здравоохранения Виктор Ляшко 5 августа.