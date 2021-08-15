В Министерстве образования рассказали, как украинские школы будут работать с 1 сентября

По его словам, дистанционный или смешанный формат обучения возможен, если будет "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности.

"С министром здравоохранения Виктором Ляшко мы предполагали три сценария начала учебного года. Когда будет только "зеленый" режим во всей стране, то это обычное полноформатное обучение без изменений в образовательном процессе", – сказал глава Мионбразования.

В конце июля в Минздраве Украины 28 июля назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев заявил, что руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не привился от COVID-19.

Шкарлет 10 августа заявил, что в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации против коронавируса. В то же время он отметил, что нужно поощрять иммунизацию от COVID-19.