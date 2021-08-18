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Украина смягчила карантинные правила въезда для иностранцев – достаточно одной дозы вакцины

Правительство Украины разрешило иностранцам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции
Правительство Украины разрешило иностранцам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Кабинет Министров внес изменения в правила въезда иностранцев в Украину на период пандемии COVID-19. Решение было принято 18 августа, передает корреспондент "ГОРДОН".

Кабмин разрешил лицам, имеющим COVID-сертификат о вакцинации одной или несколькими дозами одобренных ВОЗ вакцин или выздоровлении от COVID-19, не проходить самоизоляцию при пересечении государственной границы.

Теперь, чтобы въехать в Украину, иностранцам и людям без гражданства надо будет предъявить или такой сертификат,  или отрицательный результат теста на коронавирус, или свидетельство о выздоровлении от COVID-19.

Также сертификата о получении одной дозы вакцины достаточно, чтобы не проходить самоизоляцию после пересечения админграницы или КПВВ на Донбассе и в Крыму.

Документ также вносит изменения в приложение к порядку формирования и использования COVID-сертификата. Вакцину Janssen (Johnson & Johnson) добавили в список вакцин, после вакцинации которым выдается COVID-сертификат. Сертификат о прививке этой вакциной (в ее случае достаточно одной дозы) будет доступен через две недели после введения.

"Украина официально признала вакцину Janssen", – прокомментировал это в Telegram нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), однако на самом деле вакцина Janssen была зарегистрирована Минздравом еще 2 июля. 

Контекст:

Кабинет Министров Украины 28 июля ввел ряд ограничений по пересечению границы Украины из-за распространения штамма коронавируса "Дельта". Согласно этим правилам, иностранцам необходимо было предъявить документ о полной вакцинации от COVID-19, либо отрицательный ПЦР-тест или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. 

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорил 10 августа, что в случае ужесточения карантина в Украине вакцинированные против коронавируса граждане могут получить определенные привилегии. По его словам, отказаться от карантинных ограничений стране поможет только коллективный иммунитет.

11 августа Кабинет Министров Украины продлил общенациональный карантин до 1 октября.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna, хотя она еще не зарегистрирована

Вакцинация от COVID-19 в стране добровольная, она стартовала 24 февраля. С 21 июля в Украине начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании. Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

Теги: Кабинет Министров, правительство, граница, Алексей Гончаренко, вакцинация, иностранцы, документы, ограничения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, вакцина, пандемия, коронавирус, самоизоляция, Janssen
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