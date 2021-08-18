Украина смягчила карантинные правила въезда для иностранцев – достаточно одной дозы вакцины

Правительство Украины разрешило иностранцам с одной дозой вакцины от COVID-19 пересекать границу без прохождения самоизоляции Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Кабмин разрешил лицам, имеющим COVID-сертификат о вакцинации одной или несколькими дозами одобренных ВОЗ вакцин или выздоровлении от COVID-19, не проходить самоизоляцию при пересечении государственной границы.

Теперь, чтобы въехать в Украину, иностранцам и людям без гражданства надо будет предъявить или такой сертификат, или отрицательный результат теста на коронавирус, или свидетельство о выздоровлении от COVID-19.

Также сертификата о получении одной дозы вакцины достаточно, чтобы не проходить самоизоляцию после пересечения админграницы или КПВВ на Донбассе и в Крыму.

Документ также вносит изменения в приложение к порядку формирования и использования COVID-сертификата. Вакцину Janssen (Johnson & Johnson) добавили в список вакцин, после вакцинации которым выдается COVID-сертификат. Сертификат о прививке этой вакциной (в ее случае достаточно одной дозы) будет доступен через две недели после введения.

"Украина официально признала вакцину Janssen", – прокомментировал это в Telegram нардеп Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность"), однако на самом деле вакцина Janssen была зарегистрирована Минздравом еще 2 июля.