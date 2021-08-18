В двух областях Украины превышен уровень госпитализации с COVID-19

По состоянию на 18 августа в Ивано-Франковской и Ровенской областях уровень госпитализации превышает норму. В Ивано-Франковской области этот показатель составляет 56,9%, в Ровенской – 71,9 % при норме не более 50%.
Для попадания областей в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовало не менее двух показателей. Поэтому пока обе области остаются в "зеленой" зоне.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.
11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,3 млн случаев коронавируса, умерло более 53 тыс. человек. По словам заместителя министра здравоохранения Украины Игоря Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины.