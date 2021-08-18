В двух областях Украины превышен уровень госпитализации с COVID-19

Для попадания областей в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовало не менее двух показателей Фото: pixabay.com

По состоянию на 18 августа в Ивано-Франковской и Ровенской областях уровень госпитализации превышает норму. В Ивано-Франковской области этот показатель составляет 56,9%, в Ровенской – 71,9 % при норме не более 50%.

Для попадания областей в "красную" зону карантина необходимо, чтобы "красному" уровню соответствовало не менее двух показателей. Поэтому пока обе области остаются в "зеленой" зоне.