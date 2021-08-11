Moderna еще не подала документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине – СМИ

Собеседник издания отметил, что, по закону, средства, завезенные как гуманитарная помощь, можно не регистрировать.

"Минздрав самостоятельно не регистрирует препараты. Пока Moderna не подавала заявку для регистрации своей вакцины в Украине", – сообщил источник.

Контекст:

Вакцина от Moderna стала пятым препаратом, одобренным ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила ее эффективность до 90%.

В Украину вакцину от Moderna завезли 18 июля в рамках механизма COVAX и уже используют ее. В Минздраве сообщали hromadske, что разрешили иммунизацию этим препаратом, так как он был одобрен для экстренного применения регуляторами ВОЗ, США и Европы.