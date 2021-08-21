В Украине за сутки подтвердили более 1700 случаев COVID-19

За прошлые сутки в Украине госпитализировали 616 человек Фото: depositphotos.com

За прошлые сутки госпитализировали 616 человек, умерло 38 пациентов, выздоровело 763.

Всего с начала эпидемии в стране подтвердили 2 273 558 случаев COVID-19, выздоровело 2,2 млн человек, умерло – 53 432.

20 августа украинцам сделали почти 56 тыс. тестов на COVID-19, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.