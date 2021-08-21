В Тернопольской области непривитых от COVID-19 учителей обяжут сдавать ПЦР-тесты за свой счет

В Тернопольской области вакцинированы от COVID-19 более 11 тыс. педагогов, отметили в ОГА Фото: depositphotos.com

"Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины и изменениями к нему – еженедельно учителя будут сдавать ПЦР-тесты за свои деньги, чтобы проверять свое состояние здоровье", – сказала Чайчук.

В департаменте образования Тернопольской ОГА рассказали, что в области вакцинированы более 11 тыс. педагогов из 43 тыс. (26%). Перед началом учебного года педагоги станут перед выбором – работать в нормальном режиме или идти на дистанционное обучение.

"Согласно постановлению Кабинета Министров и принятым изменениям, если в областных и городских школах не имеется 80% вакцинированных учителей и если "зеленая" зона – то учимся, если "желтая" – это сразу вводится дистанционное обучение. Это также будет касаться и первых классов", – отметила начальница департамента образования ОГА Ольга Хома.

10 августа образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев заявлял, что руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не привился от COVID-19.

По словам Горбачева, вакцинация педагогов, как и всех остальных граждан, не является обязательной – она остается добровольной.

В то же время Горбачев подчеркнул, что вакцинированный от COVID-19 педагог "повышает шансы учебного заведения проводить обучение большую часть времени очно, а не дистанционно".