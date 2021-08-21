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ОБЩЕСТВО

В Тернопольской области непривитых от COVID-19 учителей обяжут сдавать ПЦР-тесты за свой счет

В Тернопольской области вакцинированы от COVID-19 более 11 тыс. педагогов, отметили в ОГА
В Тернопольской области вакцинированы от COVID-19 более 11 тыс. педагогов, отметили в ОГА
Фото: depositphotos.com

В Тернопольской области невакцинированных от COVID-19 учителей для преподавания в школах обяжут еженедельно сдавать ПЦР-тест за собственные деньги, обязательное ПЦР-тестирование введут, если область выйдет из "зеленой" зоны карантина. Об этом сообщила главный санврач региона Ольга Чайчук, пишет 17 августа Zахіd.net.

"Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины и изменениями к нему – еженедельно учителя будут сдавать ПЦР-тесты за свои деньги, чтобы проверять свое состояние здоровье", – сказала Чайчук.

В департаменте образования Тернопольской ОГА рассказали, что в области вакцинированы более 11 тыс. педагогов из 43 тыс. (26%). Перед началом учебного года педагоги станут перед выбором – работать в нормальном режиме или идти на дистанционное обучение.

"Согласно постановлению Кабинета Министров и принятым изменениям, если в областных и городских школах не имеется 80% вакцинированных учителей и если "зеленая" зона – то учимся, если "желтая" – это сразу вводится дистанционное обучение. Это также будет касаться и первых классов", – отметила начальница департамента образования ОГА Ольга Хома.

10 августа образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев заявлял, что руководитель учебного заведения не имеет права ограничивать доступ к работе в школе учителя, который не привился от COVID-19.

По словам Горбачева, вакцинация педагогов, как и всех остальных граждан, не является обязательной – она остается добровольной.

В то же время Горбачев подчеркнул, что вакцинированный от COVID-19 педагог "повышает шансы учебного заведения проводить обучение большую часть времени очно, а не дистанционно".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине за сутки 19 августа подтвердили 1600 новых случаев COVID-19 – максимальный показатель с 10 июня.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают препаратом Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило более 4,97 млн украинцев, 2,98 млн – завершили иммунизацию.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, Кабмин продлил его до 1 октября. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. 

9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.

В конце июля в Минздраве Украины назвали условие для работы учебных заведений при ужесточении карантина. Так, в случае выхода региона из "зеленой" зоны, то есть попадания в "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности, чтобы учреждение продолжило работу, ему нужно иметь не менее 80% полностью вакцинированных от COVID-19 работников.

По словам министра образования и науки Сергея Шкарлета, в Украине для педагогов не будет принудительной вакцинации против коронавируса. В то же время он отметил, что нужно поощрять иммунизацию от COVID-19.

Теги: Украина, образование, эпидемия, вакцинация, карантин, Тернопольская область, преподаватели, украинцы, школьники, школы, ограничения, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Тернопольская ОГА, пандемия, коронавирус, прививки
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