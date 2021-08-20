В Минздраве рассказали, как вакцинироваться от COVID-19 жителям временно оккупированных ОРДЛО и Крыма

"Чтобы пересечь линию разграничения с временно оккупированными территориями и получить прививку от COVID-19, не нужно проходить самоизоляцию. Для этого получите приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором. Для получения приглашения запишитесь на прививку в одном из центров вакцинации населения или прививочных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству территории", – говорится в сообщении.
Перечень пунктов доступен по ссылке. Записаться можно по номеру контакт-центра Минздрава +38 0 800 60 20 19 или с помощью чата на сайте министерства.
"Вам необходимо сообщить, из какого вы населенного пункта (уточнив, что сейчас он временно оккупирован), указать ваши данные и выбрать наиболее удобный прививочный пункт или центр вакцинации. Оператор запишет на вакцинацию и пришлет вам смс-сообщение с уникальным идентификатором, если у вас есть украинский номер телефона, или письмо на электронную почту в случае его отсутствия. Этот идентификатор необходимо будет предоставить при пересечении контрольного пункта въезда/выезда. Для записи на вторую дозу необходимо будет повторить все предыдущие действия", – сообщили в Минздраве.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 20 августа первую дозу вакцины получили 4,97 млн человек, а 2,98 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
9 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украину доставили уже 13,8 млн доз вакцин.
С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.