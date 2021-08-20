"Коктейль антител" от AstraZeneca эффективен на 77% против COVID-19

Испытание с участием 5197 человек проводилось с ноября в США, Великобритании, Бельгии, Франции и Испании.
По результатам исследования комбинация двух антител снизила риск развития симптоматического COVID-19 на 77% по сравнению с плацебо.
При этом среди тех, кто принимал препарат, не было зарегистрировано ни одного тяжелого случая COVID-19. В группе плацебо было три случая тяжелой формы болезни, в том числе два с летальным исходом.
AZD7442 вводится с помощью двух внутримышечных инъекций. В компании полагают, что их коктейль обеспечит защиту от тяжелых форм COVID-19 в течение года и будет стойким для всех штаммов, включая "Дельту".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире за время пандемии подтверждено 210 млн случаев COVID-19, 4,4 млн человек умерло.