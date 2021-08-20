"Коктейль антител" от AstraZeneca эффективен на 77% против COVID-19

Препарат от AstraZeneca вводится с помощью двух внутримышечных инъекций Фото: EPA

Испытание с участием 5197 человек проводилось с ноября в США, Великобритании, Бельгии, Франции и Испании.

По результатам исследования комбинация двух антител снизила риск развития симптоматического COVID-19 на 77% по сравнению с плацебо.

При этом среди тех, кто принимал препарат, не было зарегистрировано ни одного тяжелого случая COVID-19. В группе плацебо было три случая тяжелой формы болезни, в том числе два с летальным исходом.

AZD7442 вводится с помощью двух внутримышечных инъекций. В компании полагают, что их коктейль обеспечит защиту от тяжелых форм COVID-19 в течение года и будет стойким для всех штаммов, включая "Дельту".