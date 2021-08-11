Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Шмыгаль (на фото) провел телефонный разговор с премьером Греции Мицотакисом Фото: kmu.gov.ua

В среду премьеры Греции и Украины Кириакос Мицотакис и Денис Шмыгаль провели телефонный разговор, в ходе которого глава греческого правительства поблагодарил Украину за направление 100 спасателей в страну для борьбы с масштабными лесными пожарами.

"Денис Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca", – говорится в сообщении пресс-центра Кабмина.

Отмечается, что Мицотакис посетит учредительный саммит Крымской платформы, которой пройдет 23 августа в Киеве.