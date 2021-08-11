Греция передаст Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca

В среду премьеры Греции и Украины Кириакос Мицотакис и Денис Шмыгаль провели телефонный разговор, в ходе которого глава греческого правительства поблагодарил Украину за направление 100 спасателей в страну для борьбы с масштабными лесными пожарами.
"Денис Шмыгаль со своей стороны пожелал Греции как можно быстрее обуздать стихию, а также поблагодарил правительство Греции за решение о предоставлении Украине 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca", – говорится в сообщении пресс-центра Кабмина.
Отмечается, что Мицотакис посетит учредительный саммит Крымской платформы, которой пройдет 23 августа в Киеве.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.
В Украину уже поставили почти 13,8 млн доз вакцин против коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 9 августа. До конца года Украина получит еще 17 млн доз вакцины от Pfizer, говорил 7 августа главный санврач, замминистра здравоохранения Игорь Кузин.
4 августа 500 тыс. доз препарата AstraZeneca передала Украине Дания. Еще 1,5 млн доз этого препарата в августе передаст Украине Германия, отмечал Ляшко.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу препарата от COVID-19 получило более 4,3 млн украинцев, 2,52 млн – завершили иммунизацию.
В Украине с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.