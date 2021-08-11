Спасли 23 га оливкового и инжирового сада. Украинские спасатели тушат пожары в Греции

"В течение 10 августа сводный отрят ГСЧС численностью 100 человек провел работы на территории Северной Евии вблизи города Каматриадес: был локализован низовой пожар по кромке около 4,5 тыс. м и ликвидированы отдельные ячейки на площади 1,2 га. Локализован верховой пожар на площади 900 м²", – отметили в сообщении.

Представители ГСЧС Украины спасли от огня жилой дом, две хозяйственные постройки, 13 ульев и 23 га сада, в котором росли оливковые и фиговые деревья.