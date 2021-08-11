Спасли 23 га оливкового и инжирового сада. Украинские спасатели тушат пожары в Греции

"В течение 10 августа сводный отрят ГСЧС численностью 100 человек провел работы на территории Северной Евии вблизи города Каматриадес: был локализован низовой пожар по кромке около 4,5 тыс. м и ликвидированы отдельные ячейки на площади 1,2 га. Локализован верховой пожар на площади 900 м²", – отметили в сообщении.
Представители ГСЧС Украины спасли от огня жилой дом, две хозяйственные постройки, 13 ульев и 23 га сада, в котором росли оливковые и фиговые деревья.
Греция уже более 10 дней переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет, сообщили в пожарной службе. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. 6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля. Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуировали.
В результате пожаров погибли два человека, сообщало ВВС, уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации.
6 августа Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис 8 августа заявил, что в тушении лесных пожаров Греции оказывают помощь 22 страны.