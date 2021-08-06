Пожары к северу от Афин вышли из-под контроля, людей эвакуируют на побережье

Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуируют на побережье. В частности, такие инструкции получили жители городов, расположенных примерно в 30 км от Афин.
Огонь приблизился на 20 км к Афинам, отмечает EHA News.
* | #Wildfires rage near #Athens— EHA News (@eha_news) August 6, 2021
* Thousands fled to safety from a wildfire that tore through forest areas 20 kilometers north of Athens, destroying more homes.
* #Greece is battling to stop the fire reaching populated areas, electricity installations and historic sites. pic.twitter.com/MHBGFvHOmd
Пожарная служба сообщила, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяясь в разных направлениях. Пожар перекинулся через трассу Афины – Ламия и охватил леса у подножия горы Парнита. Фотограф и режиссер Александрос Марагос показывал, как выглядит охваченное огнем подножие Парниты в Instagram вечером 5 августа.
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С острова Эвия к северо-востоку от Афин вчера эвакуировали 600 человек, отмечает Ekathimerini. Там пожар, как и в регионе к северу от Афин, разделился на несколько фронтов и охватил большую территорию в северной части острова. Видео пылающего леса на Эвии публиковал в Twitter журналист Чаудхари Парвез.
#GreeceEvia -#wildfires force people to flee island by boat.— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 5, 2021
The blaze on the island, north of Athens, forced villages to be evacuated.#Fires also threatened the outskirts of Greece's capital.#πυρκαγιας #Ελλ * δα #wildfires #νησ * #Ε * βοια #greecefire #Greek #bigbreaking pic.twitter.com/LlhUbA0yF2
Греция последние 10 дней переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет, заявил представитель пожарной службы Аристотелис Пападопулос. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. За последние два дня на юге страны эвакуировали жителей около 60 населенных пунктов.
В результате пожаров пострадали десятки людей, погибших нет. Уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии. Помощь намерена отправить также Украина.