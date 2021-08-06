Пожары к северу от Афин вышли из-под контроля, людей эвакуируют на побережье

Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуируют на побережье. В частности, такие инструкции получили жители городов, расположенных примерно в 30 км от Афин.

Огонь приблизился на 20 км к Афинам, отмечает EHA News.

* | #Wildfires rage near #Athens



* Thousands fled to safety from a wildfire that tore through forest areas 20 kilometers north of Athens, destroying more homes.

* #Greece is battling to stop the fire reaching populated areas, electricity installations and historic sites. pic.twitter.com/MHBGFvHOmd — EHA News (@eha_news) August 6, 2021

Пожарная служба сообщила, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяясь в разных направлениях. Пожар перекинулся через трассу Афины – Ламия и охватил леса у подножия горы Парнита. Фотограф и режиссер Александрос Марагос показывал, как выглядит охваченное огнем подножие Парниты в Instagram вечером 5 августа.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Alexandros Maragos (@alexmaragos)

С острова Эвия к северо-востоку от Афин вчера эвакуировали 600 человек, отмечает Ekathimerini. Там пожар, как и в регионе к северу от Афин, разделился на несколько фронтов и охватил большую территорию в северной части острова. Видео пылающего леса на Эвии публиковал в Twitter журналист Чаудхари Парвез.