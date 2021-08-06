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Пожары к северу от Афин вышли из-под контроля, людей эвакуируют на побережье

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Греция уже несколько дней борется с лесными пожарами
Греция уже несколько дней борется с лесными пожарами
Фото: ЕРА

Лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля, сообщило издание Ekathimerini 6 августа.

Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуируют на побережье. В частности, такие инструкции получили жители городов, расположенных примерно в 30 км от Афин.

Огонь приблизился на 20 км к Афинам, отмечает EHA News.

Пожарная служба сообщила, что основной очаг огня разделился на несколько фронтов, распространяясь в разных направлениях. Пожар перекинулся через трассу Афины – Ламия и охватил леса у подножия горы Парнита. Фотограф и режиссер Александрос Марагос показывал, как выглядит охваченное огнем подножие Парниты в Instagram вечером 5 августа. 

С острова Эвия к северо-востоку от Афин вчера эвакуировали 600 человек, отмечает  Ekathimerini. Там пожар, как и в регионе к северу от Афин, разделился на несколько фронтов и охватил большую территорию в северной части острова. Видео пылающего леса на Эвии публиковал в Twitter журналист Чаудхари Парвез. 

Контекст:

Греция последние 10 дней переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет, заявил представитель пожарной службы Аристотелис Пападопулос. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. За последние два дня на юге страны эвакуировали жителей около 60 населенных пунктов. 

В результате пожаров пострадали десятки людей, погибших нет. Уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии. Помощь намерена отправить также Украина

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Греция, пожар, эвакуация, лесные пожары, Афины, самолеты
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